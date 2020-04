Wayne Channon wil coronavirus-capsules versturen per post

Voormalig Brits dressuurruiter Wayne Channon beweert dat het biotechnologiebedrijf dat hij leidt, een vaccin heeft ontwikkeld dat het coronavirus tegen gaat. In een interview met het Amerikaanse bedrijfsnetwerk CNBC gaf hij aan dat hij hoopt rond de kerstdagen miljoenen capsules te hebben geproduceerd. "Er is een heel groot verschil tussen hoe dit door uw systeem wordt opgenomen en een normale injectie."

De capsule wordt oraal ingenomen en produceert in de darmen immuniteit. De capsule biedt volgens Channon zowel slijmvliesimmuniteit als door bloed overgedragen systemische immuniteit die wordt geboden door geïnjecteerde vaccins. Volgens Channon is het grote voordeel dat de capsules via de post verzonden kunnen worden, zodat mensen niet in de rij hoeven te staan in de nabijheid van grote aantallen mensen in medische centra. Channon heeft niet aangegeven of de capsule officieel is goedgekeurd voor gebruik tegen COVID-19.

Bron: Dressage News