2 weken overtijd, op 15 mei is Raece's geboren. Het veulen is voortgekomen uit een veiling ten behoeve van het DVB Foundation. De moeder is La Diva Corieta Texel en de vader is Jameson RS2.

Het veulen is geboren op dressuurstal ’t Achterland, in december 2019 boden ze het hoogste bedrag voor de dekking van de KWPN hengst Jameson RS2 (v. Blue Hors Zack). De familie Schilt is de gelukkige eigenaar van het hengstveulen.

Bron: Horses.nl