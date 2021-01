Manege & Ruiter Bond komt met eigen veiligheidscertificaat

De Manege- & Ruiter Bond (MRB) heeft op 30 december goedkeuring gekregen van verzekeringsmaatschappijen voor de geldigheid van hun nieuwe veiligheidscertificaat. Inmiddels is Dierenartsenpraktijk Boerskotten uit Oldenzaal begonnen met het keuren van de 42 maneges die zijn aangesloten bij de Bond.

Daarmee is het veiligheidscertificaat van de stichting Veilige Paardensport niet langer het enige certificaat. Het nieuwe veiligheidscertificaat wordt toegekend na een uitgebreide keuring door dierenartsen van DAP Boerskotten. Daarbij worden onder andere de huisvesting, de verzorging, de mate van sociaal contact, van beweging, training en sport, van transport en veiligheid onder de loep genomen. Dat meldt de Manege- en Ruiterbond in een persbericht. De bond werd in 2015 opgericht door een aantal maneges die vonden dat KNHS/FNRS zich te weinig richten op ruiters die leren rijden en willen blijven leren op manegepaarden.

Wedstrijden?

De KNHS hanteert het certificaat van de Stichting Veilige Paardensport als voorwaarde voor accommodaties waar KNHS-wedstrijden gehouden worden. De MRB vraagt zich af hoe lang de KNHS dat nu juridisch kan volhouden. Zij wijzen er op dat hun nieuwe certificaat ‘Welzijn & Veiligheid’ genoemd is en stellen daarmee in de naamgeving verder te gaan dan bij het certificaat dat de KNHS verplicht stelt. Bestuurslid Yvonne Buijs van de Manege & Ruiter Bond: “Ik neem straks afscheid van het oude veiligheidscertificaat, waarom zou ik daar nog geld voor betalen? Bij mij leveren die wedstrijden toch weinig op, ik organiseer liever zelf wedstrijden en dat kan nu!”

Bron: Persbericht / Horses.nl