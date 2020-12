Margaret Schep nieuwe bestuurder LTO-vakgroep Paardenhouderij

Vanaf januari gaat Margaret Schep het bestuur van LTO Nederland in de sectie paard versterken. Schep kreeg het paardenvirus met de paplepel ingegoten. ''Mijn vader, Jan, had tuigpaarden en daar zijn later ook de rijpaarden bijgekomen. Het paardenbloed begon bij mij al vroeg te stromen en op mijn derde had ik mijn eigen Shetlander.''

”Ik heb altijd gemiddeld drie à vier paarden gereden, die meestal verkocht werden als ze Z2 of ZZ-Licht liepen. Nog steeds heb ik twee dressuurpaarden in training staan waarmee ik regelmatig les bij Johan Hamminga.”

Secretaris van KWPN Regio Overijssel

Schep is op verschillende terreinen betrokken bij de paardensport. ”Op dit moment ben ik secretaris van het KWPN Regio Overijssel en sta namens KWPN Nederland diverse secretarissen bij. Dat blijf ik ook gewoon doen. Daarnaast organiseerde ik met het bestuur de GMB Jonge springpaardencompetitie en verzorgde hiervan ook het secretariaat. Daar ga ik wel mee stoppen. Ook ben ik nog regelmatig actief als springjury.”

Welzijn belangrijk thema

Schep wil het thema welzijn onder de loep gaan nemen. ”We zijn al meer dan goed bezig met het welzijn, maar er zijn wel organisaties en mensen die bewust zoeken naar momenten waarvan ze kunnen zeggen: ‘zie je wel…’ Daar moeten we voor waken en we moeten geen onverstandige dingen gaan doen.”

Verantwoorden

Ik wil me erin verdiepen hoe we kunnen voorkomen dat onze sport nog verder onder de loep komt te liggen door dit zelf te gaan doen. Ik wil gaan kijken naar wat welzijn is en hoe we dit kunnen uitleggen richting niet-paardenmensen. Zo moeten niet alle hulpmiddelen afgeschaft worden, maar ook niet alles moet blijven en dat moet je wel kunnen verantwoorden.”

Meningen verzamelen

”Als bestuurslid van de LTO wil ik ook echt iets voor de sector gaan bereiken door meningen uit het land te gaan halen en te brainstormen met de sector. Veel bedrijven kennen de LTO al, maar veel ook niet. Heel veel weten in ieder geval niet wat ze allemaal doen en dat moet ook verteld worden, denk aan recente thema’s zoals I&R, consumentenrecht en Jacobskruiskruid. Als paardenhouders weten dat dit bij de LTO wordt behandeld, dan weten ze ook bij wie ze terechtkunnen met vragen en problemen en dat is belangrijk om naar voren te brengen. Mijn opdracht is duidelijk: het veld ingaan om meningen te verzamelen en te checken hoe mensen erin staan en over zaken denken. Ik heb er zin in!”

Bron: Horses.nl/LTO