Net aangekochte Batuta van Akane Kuroki overleden

In de kliniek werd geconstateerd dat de prognose voor Batuta dermate slecht was dat het de enige humane beslissing was om haar te laten inslapen.

Slechts een maand geleden aangekocht

De Lusitano merrie werd slechts een maand geleden aangekocht door Kuroki. De merrie liep al succesvol Grand Prix onder de Portugees Gonçalo Carvalho. Daarvoor liep de merrie naar overwinningen op Internationaal Lichte Tour-niveau met de Spanjaard José Antonio Garcia Mena, die tevens de merrie in 2014 liet debuteren in de Grand Prix. De laatste drie Internationale wedstrijden liep Batuta onder de Spanjaard Sergio Martin Palos.

Olympische Spelen Tokio 2020

De Academy Bartels pupil Kuroki kocht de merrie als opvolger voor Toots, met het oog op de Olympische Spelen van Tokio in 2020.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl/Academy Bartels/Facebook Akane Kuroki