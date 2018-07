Officiële EK-vlag overgedragen aan De Wolden

CH de Wolden is volgend jaar de opvolger van Fontainebleau waar twee weken geleden de jeugd hun Europees kampioenschap had. Tijdens de ceremonie op het concours in De Wolden werd de burgemeester ter zijde gestaan door Jeanette van Slochteren, projectleider EK van de gemeente De Wolden.

Ook kregen Christiaan Hendriksen, voorzitter van CH de Wolden en concoursdirecteur Michel Broek de vlag en gezamenlijk hielden zij het dundoek omhoog. Even later werd de vlag aan de mast gehesen door vrijwilligers.

Direct na het veertiende concours CH de Wolden pakt de organisatie de draad weer op en gaat verder met de voorbereidingen voor EK Young Riders, Juniors & Children 2019.

Bron persbericht De Wolden