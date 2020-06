Politie zoekt paard

Heb jij zo’n paard op stal dat nergens van op kijkt? De nuchterheid zelve, bomproof, die altijd zijn best doen? Dat is precies waar de bereden politie naar op zoek is.

De politie te paard houdt toezicht op evenementen zoals voetbalwedstrijden, optochten en demonstraties. Ook surveilleren de politieruiters op koop- en uitgaansavonden. De politie is op zoek naar gezonde en dappere paarden die opgeleid kunnen worden tot politiedienstpaard.

Criteria

Zeker niet ieder paard is geschikt voor de politie. Zo moet een paard voldoen aan de volgende criteria:

Stokmaat van minimaal 1,65 meter

Leeftijd tussen vier en tien jaar

Ruinen en merries

Goed gezond

Drie voldoende basisgangen

Voldoende aangereden

Geen stalgebreken

Kleur is niet belangrijk

Nuchter, dapper en trainbaar karakter

Verder dienen paarden correct te zijn geënt en vergezeld te gaan van een bijbehorend paspoort. Paarden worden in eerste instantie voorgereden door de eigen ruiter. Bij gebleken aanleg dient het paard twee weken op proef te mogen staan bij een stal van de bereden politie. Een klinisch en röntgenologisch veterinair onderzoek maakt deel uit van de selectieprocedure.

Aanmelden

Voldoet uw paard aan bovenstaande criteria en wilt u het te koop aanbieden? Dat kan via het aanmeldformulier op www.politie.nl/beredenpolitie. Of u stuurt een e-mail met daarin uw contactgegevens en de gegevens van het paard (leeftijd, ras, afstamming, sexe, stokmaat, kleur, beslag (ijzers), africhtingsgraad en vraagprijs) naar: [email protected]; [email protected] of [email protected]. Er wordt dan z.s.m. contact met u opgenomen voor een eventuele uitnodiging op een van de bezichtigingsdagen.

Locatie

Groningen: 20 juni 2020

Amsterdam: 27 juni 2020

Boxtel: 4 juli 2020

Rotterdam: 11 juli 2020

Nunspeet: 18 juli 2020