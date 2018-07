Private equity-reus Waterland koopt meerderheidsbelang in Helgstrand Dressage

Helgstrand Dressage is inmiddels al zo’n gevestigde naam in de dressuurwereld dat veel mensen vergeten dat het nog maar sinds eind 2008 bestaat. Andreas Helgstrand was tot en met 2008 stalruiter bij Blue Hors en domineert nu, anno 2017, alle aspecten van de dressuurpaardenbusiness met zijn vanaf de grond opgebouwde eigen bedrijf. Het bedrijf heeft nu vestigingen in Denemarken en de Verenigde Staten en telt meer dan 70 werknemers. De andere partij, Waterland, is een groot internationaal private equity fonds (opgericht door de Nederlander Rob Thielen). De aankoop van het meerderheidsbelang in Helgstrand Dressage is de eerste investering van Waterland Nordic, dat in 2017 in Kopenhagen een kantoor opende.

Grootste van de wereld

Helgstrand was al aardig op weg om de grootste van de wereld te worden in de dressuurpaardenhandel, maar met een investeringsfonds achter zich zal die ontwikkeling nog sneller kunnen.

Miljoenenomzet

Helgstrand Dressage zette vorig jaar 50 miljoen euro om en groeide daarmee 30% op het voorafgaande jaar. De jaren daarvoor groeide het bedrijf qua omzet ook steeds rond de 25% per jaar. Met Waterland als mede-eigenaar van het bedrijf wil Helgstrand nog verder groeien: “We willen deze kans grijpen en de ontwikkeling samen met Waterland nog in een versnelling zetten. Met Waterland hopen we vooral op bedrijfsmatig vlak en qua kapitaal nog verder professionaliseren en groeien.”

Wereldspeler

Het grootste deel van de omzet van Helgstrand wordt in Europa omgezet. Daar wil de ruiter wat aan veranderen. Hij wil een wereldspeler worden en de kansen in andere delen van de wereld nog beter benutten. Kaspar Kristiansen, chef van Waterland Nordic, heeft er vertrouwen in: “Helgstrand Dressage is een fantastisch bedrijf met uitstekende groeimogelijkheden. In korte tijd is Helgstrand Dressage uitgegroeid tot een goed lopend, gerespecteerd en winstgevend bedrijf, dat is een goede basis om nog verder te groeien.”

Bron: Helgstrand Dressage