De redactie van Horses.nl zoekt per direct enthousiaste medewerkers om het freelanceteam te versterken. Ideaal voor HBO-studenten journalistiek/paardenhouderij of paardenliefhebbers met schrijfervaring die hun kennis van de paardensector, -sport en –fokkerij graag willen delen.

Afhankelijk van interesse en talent zijn er doorgroeimogelijkheden richting andere titels van Eisma Horsesmedia (o.a. Paardenkrant-Horses.nl Magazine en Dressuur).

Functie omschrijving

Wanneer: Per direct

Taken: (telefonisch) interviews afnemen, schrijven en plaatsen nieuwsberichten, publiceren fotoseries en video’s

Hoe vaak: afhankelijk van je inzetbaarheid enkele dagdelen tot meerdere volledige dagen per week/maand

Functie-eisen

Minimaal HBO werk- en denkniveau

Uitgebreide kennis van de paardensport en –fokkerij

Algemene paardenkennis

Ervaring met social media

Ervaring met schrijven

Bij voorkeur ervaring met WordPress

Locatie

Werken vanuit huis

Ben jij de medewerker die wij zoeken? Stuur dan een e-mail met je curriculum vitae en motivatie naar [email protected]