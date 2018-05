Rien van der Schaft en Sjak Laarakkers in versie 2.0 Mei Grand Prix nei Grand Prix

Uit een door het Van Hall-instituut uitgevoerde evaluatie bleek dat een vervolg van Mei Grand Prix nei Grand Prix wenselijk was. Voor de tweede versie van het project zijn een aantal verbeterpunten aangedragen. Zo worden het jaarlijks laten instromen van nieuw talent en het maken van trainings- en wedstrijdplannen ingevoerd. Daarnaast wil MGPNGP ook fokkers de mogelijkheid geven om een overeenkomst met aan te gaan met ruiters. Om fokkers nog meer bij het project te betrekken, gaat MGPNGP ook een aantal ruiters met vier- en vijfjarige paarden selecteren en opleiden naar Z-niveau.

Totilas en Okidoki

“Friesland is van oudsher een provincie waar goede sportpaarden worden gefokt, zoals Totilas en Okidoki. Met zulke goede paarden is het spijtig te moeten constateren dat er in de dressuur, maar ook in het springen, te weinig Grand Prix-ruiters in onze provincie actief zijn. Talentvolle ruiters moeten vaak ver reizen om instructie te krijgen van een Grand-Prix instructeur. Met het dressuurproject willen we dat de uitstekende fokkers die Friesland rijk is, hun paarden gaan onderbrengen bij getalenteerde ruiters uit Friesland”, laat MGPNGP weten.

70% in internationale Grand Prix

De eerste versie van MGPNGP heeft alle deelnemers richting de Zware Tour gebracht. Het project won in november 2015 de landelijke prijs voor het meest innovatieve project voor het samenbrengen van sport en fokkerij. Voor versie 2.0 heeft MGPNGP ambitieuze plannen: minimaal één combinatie die op dit moment al actief is in Grand Prix optimaal begeleiden naar een score van hoger dan 70% op internationale wedstrijden.

Stimuleren springsport

Voor het stimuleren van de springsport in Friesland wil de stichting proberen een vervolg te geven aan het zusterproject van MGPNGP: Talentvol Springteam Fryslân (TSF).

