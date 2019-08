Sandreo-dochter Awakening in Russisch EK-dressuurteam

De Russische federatie heeft het dressuurteam voor de Europese kampioenschappen bekend gemaakt. Hierin is de KWPN-merrie Awakening (v. Sandreo) onder Evgenia Davydova opgenomen. Het fokproduct van E.J. Bakhuis uit Geesteren (Gld) won afgelopen weekend de Grand Prix op het CDI3* in Nice. Een verrassende afwezige is de wereldbekerfinaliste Regina Isachkina met Sun of May Life (v. San Amour I).

De veertienjarige Sandreo-dochter Awakening is door haar goede voorseizoen weer geselecteerd in het Russische team. Evgenia Davydova reed op het CDI in Nice een persoonlijk record in de Grand Prix met de merrie, het paar kwam voor het eerst boven de 70%. Met 70.696% pakte Davydova de zege en werd vervolgens tweede in de kür met 73.53%.

Vorig jaar was Davydova met Awakening ook van de partij in Tryon op de wereldruiterspelen. Toen kwam het paar niet verder dan de 70ste plaats met 63.276%. Het fokproduct van E.J. Bakhuis uit Geesteren (Gld) was ook op het EK in Gothenburg, toen onder de Russische Tatiana Miloserdova.

De andere teamleden zijn Elena Sidneva met Fuhur (v. Fürstenreich), Tatyana Kosterina met Diavolessa VA (v. Don Frederico) en Yulia Vinnitskaja op Samba Pa TI (v. Sandro Hit). Verrassend genoeg is Regina Isachkina niet opgenomen in het team met Sun of May Life. Het paar liep mee in de wereldbekerfinale in Gothenburg en scoor de onlangs nog 71.891% in de wereldbekerwedstrijd in Nizhniy Novgorod die door Elena Sidneva werd gewonnen.

De voormalige Russische nummer een Inessa Merkulova is dit jaar nog aan de start geweest door een blessure bij Mister X (v. Egejus).

