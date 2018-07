Topfunctie voor Louis Konickx op OS Tokyo

De ogenschijnlijk altijd rustige Konickx (’54) geniet over de hele wereld bekendheid als parcoursbouwer van absolute topwedstrijden. Dat hij ook als Technical Delegate al op diverse Europese Kampioenschappen, Wereldbekerfinales en FEI Nations Cup finales actief was, is minder bekend. Konickx is enthousiast over zijn benoeming. “Als Technical Delegate moet je er namens de wereldbond op toezien dat de sport op het gewenste niveau bedreven kan worden. Dat betreft de zaken in de piste zoals de parcoursen en de bodem, maar ook daarbuiten. Toereikende stalling, goede losrijmogelijkheden, tijdschema’s en veiligheid zijn bijvoorbeeld ook allemaal zaken waar je naar kijkt.”

Overleggen

“In het voortraject heb je als Technical Delegate eigenlijk een auditerende, adviserende functie richting de organisatie en tijdens het evenement ben je er om problemen op te lossen. Een belangrijke rol voor de TD is overleggen met de parcoursbouwer. Ik fungeer als gesprekspartner van de parcoursbouwer, in dit geval Santiago Varela. Wij hebben al heel veel samengewerkt en daardoor krijg je een bepaalde vertrouwensband die je ook nodig hebt op zulke belangrijke evenementen. Voor mij is deze benoeming ook een bevestiging dat ik met mijn parcoursbouw heb bijgedragen aan de successen van diverse kampioenschappen de afgelopen jaren. Het is best een eer om dit vertrouwen van de FEI te krijgen.”

Overal van op de hoogte zijn

“Als Technical Delegate moet je overal van op de hoogte zijn. Als ik in functie ben, maak ik iedere ochtend altijd eerst een rondje over het hele terrein. Dan ga ik langs de stallen, stewards, losrijterreinen, de piste etcetera. Daar hoor en zie je wat er speelt en of alles goed gaat. Zolang alles goed loopt, is het tijdens het evenement een relatief rustige functie. Als er iets fout gaat wordt dat anders. Toen in Barcelona een jaar alles onder water stond en vorig jaar het licht uitviel tijdens de Nations Cup finale, moesten we met een paar mensen snel beslissingen nemen die op het hele evenement van invloed zijn. Daar draag je dan wel verantwoording voor.”

Op schema

Konickx is nog niet in Tokyo geweest om de faciliteiten te bekijken, maar zal op korte termijn wel afreizen. “Ik heb gehoord dat ze op schema liggen, maar veel meer weet ik ook nog niet. Volgend jaar is er een testevent en daar zal ik uiteraard heen gaan. Santiago Varela is nu zijn eerste ideeën over de hindernissen voor Tokyo aan het bedenken, samen zullen we daar verder naar kijken en daarna gaan ontwerpers met de hindernissen aan de slag”, laat Konickx enthousiast weten.

Bron: KNHS