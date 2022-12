Topprijs voor Dominator Z-zoon Level Up

Op Holger Hetzel's 17e Internationale Springveiling in Goch werden 20 jonge springpaarden geveild. Voor de zesjarige Level Up (Dominator Z x Qu Vas Tu) werd maar liefst 1.350.000 euro neergeteld. De gemiddelde prijs van de 20 verkochte paarden bedroeg 328.250 euro.

De zoon van Dominator Z, Level Up, won in 2021 het Franse kampioenschap voor vijfjarige springpaarden. Na een spannend biedduel werd de donkerbruine ruin voor 1.350.000 euro afgeslagen. Het op één na duurste paard was de achtjarige Westfaalse merrie Chapeau. De dochter van Balou du Rouet bracht 1.115.000 euro op. De derde plaats in het prijsklassement ging ook naar een merrie, Wonder Woman. De zevenjarige dochter van Darshan uit een Carry Gold-moeder wisselde voor 550.000 euro van eigenaar.

Aan het eind van de avond was Holger Hetzel meer dan tevreden: “We hebben opnieuw een veiling meegemaakt met buitengewone resultaten. Ik ben erg blij dat de potentiële kopers de uitstekende kwaliteit van de paarden herkenden en ze dienovereenkomstig waardeerden.”

Bron Holger Hetzel