Twee dubbelkampioenen bij NRPS regio Midden

De eerste NRPS-keuring van het seizoen leverde twee dubbelkampioenen. De ponyhengst Davinci du Bois zag twee van zijn veulens bekroond worden met de hoogste eer, daarnaast was er een fokkersfamilie (Fabiënne Berns en Naomi Kok) die twee kampioenen mee naar huis nam.

Designed by Zen A.T. (v. Davinci du Bois) van Anton Teunissen was het hoogst beoordeelde dressuurveulen. Een stoer veulen met veel uitstraling en een prachtig front met een mooie kap, dat in alle drie gangen een mooie zelfhouding aan de dag legde. De galop was uitgesproken bergopwaarts en in draf ging hij echt ging ‘zitten’. Moeder Orchard Sign of Zen stamt van Westerhuis Cupido x Brouwershaven Diamond Hit, Welsh Upperten-stam).

Designed by Zen AT (v. Davinci du Bois) Foto: Sandra Nieuwendijk

Fabiënne Berns en Naomi Kok

Bij de allround ponyveulens kreeg de Davinci-zoon Dreamcatcher FN van Fabiënne Berns en Naomi Kok de beste beoordeling. Moeder Dream Girl stamt van Don Cremello du Bois x Verona’s Bo-Gi x Zodiak, en bracht in 2019 al een goedgekeurde hengst, Wonderboy FN. Dochter Fairytale FN werd in 2022 regionaal reservekampioen van de allround ponyveulens. De jury, bestaande uit mw. Lotte Schippers en mw. Lovelyn van Gerven, roemde Dreamcatcher om zijn uitstraling, goede ontwikkeling en mooie croupe. In beweging viel de goede buiging in de gewrichten op; in de draf veel balans en veer en de galop kenmerkte zich door de goede takt.

De andere kampioen van Fabiënne en haar dochter was het 3-jarige springpaard Faitrade FN ster (v. King Kashmir TN) die ze fokten uit hun elitemerrie Zeewinde (Casco x Jasper x Abgar xx). De correcte gebouwde Fairtrade (stm 1.62m) was als veulen ook reservekampioen van de regio. Ze mist nog iets ontwikkeling en uitstraling, maar beschikt over een goede schouderpartij en toonde met springen goede reflexen, voorzichtigheid en voldoende vermogen. Opvallend was ook dat ze mooi op dezelfde manier bleef springen.

Fairtrade FN (v. King Kashmir TN) Foto: Sandra Nieuwendijk

De reservekampioenen die in de rubrieken van Designed by Zen en Dreamcatcher mochten opstellen, zijn respectievelijk O’Look at Me T (O’Atje A.T. HSL RM x O’Solution) van Céline Trapman en Willo FortunA (Winton x Zarif Fortuna) van Jan Arts. Bij de springpaarden was Fairtrade de enige die ster werd.

Springpaarden

De als springpaard aangemelde veulens waren geen van allen overtuigend als springpaard gefokt. De jury haalde de fijn bewegende Paxton MB (Pleasant Surprise PN x Vivaldi x Houston) van Margreet van den Brul naar voren als kampioen, mede omdat deze goed in het NRPS-type staat en een zeer goede stap liet zien. In de galop was de reservekampioen Noura (v. Ceasar Dodona Anemone x onbekend x Sandro Hit) van Yvon Westerveld hem de baas, maar door het betere type en de goede stap ging de voorkeur uit naar Paxton.

Paxton MB (v. Pleasant Surprise PN) Foto: Sandra Nieuwendijk

Dressuurpaarden

De jury die alle 3-jarige en oudere beoordeelde, bestond uit mw. Sjoertje Hakvoort en dhr. Bart Waninge. Zij overhandigden bij de dressuurpaarden graag de kampioensversierselen aan Nieuwmoed’s Miss Olivia ster (v. Travolta’s Nieuwmoed). Moeder Kaatje Nieuwmoed is de oudste dochter van Glamourdale in Nederland (uit Wolinka v. Nobility x Bredero), fokker en eigenaar is André Jurrius. In 2023 werd Kaatje’s dochter Nieuwmoed’s Miss Victoria (v. Rockstar) al Nationaal kampioen, en haar grootramige halfzus Olivia (stm 1.70m) behoort op haar beurt tot de titelkandidaten met haar mooie front en houding, en goede gedragen draf met lossigheid en veel houding.

Nieuwmoed’s Miss Olivia (v. Travolta Nieuwmoed) Foto: Sandra Nieuwendijk

De langgelijnde reservekampioen So Incredible ster (Lowlands x Arlando x Bachelor NH) van Joyce Does was als veulen regionaal kampioen. Ze is heel mooi uitgegroeid en kan nog altijd op zeer aansprekende manier bewegen; mocht in de bovenlijn wat meer aangesloten zijn.

Dressuurpony’s

Uit de goedgevulde dressuurponyrubrieken koos de jury Nairobi JVDB ster (v. FS Next Diamond) van Jessica van den Berg als kampioen. Deze 3-jarige vosmerrie komt uit dezelfde moeder als de NRPS-goedgekeurde ponyhengst D&R Sportpony’s Night Prince, Orchard Jr Sprintze (Orchard Red Prince x Verona’s Bo-Gi, Welsh Upperten-stam). Nairobi doet al heel volwassen aan en heeft een goed bespierde croupe, maar de schoft mocht wat meer ontwikkeld zijn. De draf is gedragen en ruim, de galop werd met net voldoende lossigheid getoond.

Nairobi JVDB (v. FS Next Diamond) Foto: Sandra Nieuwendijk

Reservekampioene was de extra goed in het NRPS-type staande Red Queen ster (v. Nieuwmoed’s Mister Darcy) uit Strawberry D (Valentino x Mufaq ox x Royal ox) van Amanda Baas.

Springpony’s

Er werden geen 3-jarige springponymerries aangeboden, maar wel echt voor het springen gefokte veulens. Daarvan werd Cognac van de Mossel kampioen, gefokt door mw. Peelen-van den Brink met de Cornet Obolensky zoon Top Cornetto en de ponyhengsten Rex the Robber x Top Nonstop. Een langgelijnd veulen, goed in de verhoudingen met voldoende type, dat vooral bij het overkampen zijn schakelvermogen in de galop heeft laten zien.

Cognac van de Mossel (v. Top Cornetto) Foto: Sandra Nieuwendijk

De reservekampioen was de mooi typische en goed galopperende Vera Lou B.R. (Bajar van het Klavertje x Miraculou SGN x Mason) van mw. Liesbeth Bonder.

Bron: NRPS