Voorstellen kandidaat Paard van het Jaar: Blue Hors Zack

Zes paarden die dit jaar fantastische prestaties hebben geleverd maken kans om 'Horse of the Year 2019' te worden. Vandaag lichten we opnieuw één van de genomineerde paarden uit: Blue Hors Zack (Rousseau x Jazz).

De genomineerde paarden van dit jaar zijn Blue Hors Zack, Explosion W, GLOCK’s Johnson TN, Tangelo van de Zuuthoeve, Verdi TN en Zaïre-E. Rousseau-zoon Blue Hors Zack werd vorig jaar ook al genomineerd. Met bijna 2.000 publieksstemmen werd hij vorig jaar tweede in de verkiezing. Zal het hem dit jaar lukken om de overwinning op zijn naam te schrijven? In 2004 is Blue Hors Zack geboren in de stallen van Bas Wilschut. In 2007 werd de hengst uitgeroepen tot kampioen van de KWPN Hengstenkeuring, via de KWPN Select Sale is hij verkocht naar stoeterij Blue Hors in Denemarken.

Sport en fokkerij

Met zo veel goedgekeurde zonen en nakomelingen op het internationale toneel heeft Blue Hors Zack bewezen over de juiste kwaliteiten te beschikken in zowel de fokkerij als de sport. Zijn KWPN-goedgekeurde zoon Jameson RS2 laat veel van zich horen, zo nam hij onder Marieke van der Putten dit jaar succesvol deel aan het WK Jonge Dressuurpaarden en won hij eerder dit jaar de Anemone Horse Trucks Hengstencompetitie in de klasse L. Een andere bekende nakomeling van Blue Hors Zack is de KWPN-erkende hengst GLOCK’s Zonik N.O.P.

Deze hengst is onder Edward Gal erg succesvol in de Grand Prix.

Driemaal in top-10 op EK

In 2017 maakte Blue Hors Zack zijn internationale Grand Prix-debuut, dit met zijn vaste ruiter Daniel Bachmann Andersen. Dit jaar werd Blue Hors Zack vierde in de Wereldbekerfinale in Göteborg en hij behaalde op het EK in Rotterdam afgelopen zomer driemaal een top 10-klassering. Daarnaast won hij in dit jaar ook de Wereldbekerkwalificatie op Indoor Brabant en de Nations Cup Grand Prix én Kür van Falsterbo.

Klik hier om te stemmen. Dat kan tot en met 31 december 2019.

Bron: KWPN