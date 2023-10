De Amerikaanse dressuuramazone Adrienne Lyle heeft op 29 september het leven geschonken aan dochter Bailey. Dat maken de 38-jarige en haar man, dierenarts David Da Silva, bekend op sociale media. De twee zijn sinds september 2021 getrouwd.

Lyle is meervoudig teamlid van het Amerikaanse dressuurteam, onder meer op de Olympische Spelen van 2021 in Tokio en de Wereldruiterspelen in Herning vorig jaar.

Bron: Instagram / Horses.nl