Adrienne Lyle’s Harmony’s Duval met pensioen

Het internationale Grand Prix-paard Harmony's Duval (Rousseau x Riverman) is met sportief pensioen. De vijftienjarige KWPN-NA-ruin ging na zijn carrière met Adrienne Lyle verder onder het zadel van haar student Christian Simonson. De ruiter reed een handjevol Grand Prix U25-wedstrijden met hem en sloot hun gezamenlijke carrière dit jaar af met twee internationale Grand Prix-proeven.

Leslie Malone van Harmony Sporthorses fokte Duval. Robert McDonald, de echtgenoot van Debbie McDonald, ontdekte hem en hij kwam zo bij Adrienne Lyle onder het zadel. Na een handjevol internationale wedstrijden op Lichte Tour-niveau volgde twee jaar later de overstap naar het hoogste niveau. De internationale carrière van het duo begon met een hele reeks aan overwinningen in Wellington, Tryon en Leudelange. In 2020 en 2021 bracht Lyle de schimmel alleen in Wellington aan de start. Van de zeventien gereden proeven won het duo er acht, met 80,020% als PR in de Grand Prix kür.

Simonson

In 2022 kreeg Christian Simonson de ruin te rijden. Na een paar succesvolle starts op Grand Prix U25-niveau, waarbij ze maar liefst zes eerste prijzen en twee tweede prijzen wonnen, volgde eind september Simonsons internationale Grand Prix-debuut. In Parker wonnen ze met 68,261% de Grand Prix, een dag later wonnen ze opnieuw de Grand Prix, nu met een PR van 69,239%.

