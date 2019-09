Akane Kuroki verhuist van Academy Bartels naar Jessica von Bredow-Werndl

Akane Kuroki maakt zojuist via haar Facebookpagina bekend dat ze per 1 september is verhuisd naar Aubenhausen (Duitsland) waar de stal van Jessica van Bredow-Werndl en Benjamin Werndl is gevestigd. Academy Bartels in Hooge Mierde was tot die tijd de thuisbasis van de Japanse amazone.

“Vanaf 1 september ben ik verhuisd naar Aubenhausen, waar ik samen met Benjamin Werndl, Jessica von Bredow-Werndl en Team Aubenhausen ga trainen. In 2017 heb ik Jessica voor het eerst ontmoet op de FEI World Cup in Stuttgart. Sinds het verlies van Batuta vorig jaar heeft ze zich om mij bekommerd. Natuurlijk is ze een iconische ruiter in een hele andere wereld dan ik, maar tegelijkertijd vond ik haar ook sympathiek. Dus mijn wens om in Aubenhausen met haar team te trainen werd steeds groter. Ik kijk er erg naar uit om met hen samen te werken om mijn doelen te bereiken”.

Toots

De Japanse amazone verloor in april haar toppaard Toots (Jazz x Havidoff) na een ongeluk met de trailer. Met de Jazz-zoon, die onder Imke Bartels-Schellekens bekend werd, nam ze deel aan de Olympische Spelen van Rio. Hier eindigde ze individueel als 50ste. In 2018 moest Akane Kuroki ook al afscheid nemen van haar merrie Batuta (Quixote x Icaro) die overleed aan koliek. Na het ongeval met Toots vond ze in de hengst Bordeaux (United x Gribaldi) een goede opvolger. De getalenteerde hengst, die ze van Joop van Uytert en Paul Schockemöhle least, werd al eerder door Isabell Freese uitgebracht in de Grand Prix.

Bron: Horses.nl/Facebook