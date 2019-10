Carl Cuypers neemt stalbeheer Bechtolsheimer over

De in België geboren Carl Cuypers werkt al enige tijd als trainer voor stal Bechtolsheimer. Cuypers neemt het beheer van de stal van de familie Bechtolsheimer over van Dr. Wilfried Bechtolsheimer. De vader van Olympische teamkampioen Laura Bechtolsheimer, brengt vanwege gezondheidsredenen minder tijd door in Engeland.

Laura Tomlinson is dit jaar zelf naar haar eigen stal verhuisd, die dichtbij haar ouderlijke faciliteiten gevestigd is. Cuypers neemt de rol van trainer voor zowel Tomlinson als de andere ruiters over en is ook verantwoordelijk voor de training van jonge paarden.

Training

De vader van Tomlinson was voorheen verantwoordelijk voor de training in samenwerking met Klaus Balkenhol. De rijmeester uit het Münsterland was regelmatig in Engeland te vinden om Tomlinson te ondersteunen bij de training. Balkenhol blijft deel uitmaken van het team.

Successen

Onder zijn hoede behaalde de Britse grote prestaties met de vos Mistral Hojris (v. Michellino). De combinatie behaalde drie zilveren medailles op de Wereldruiterspelen in Kentucky in 2010. Op de Olympische Spelen in 2012 in Londen droeg het paar bij aan de gouden teammedaille en behaalde zij de individuele bronzen medaille.

Bron: Horses.nl/St-Georg