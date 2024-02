CDI Lier: Kimberly Pap met PR derde in U25

Nadat Kimberly Pap en Just A Dream (Dream Boy x Jazz) vorig jaar december hun laatste internationale wedstrijd reden, kwamen ze vandaag weer aan de start op CDI Lier. En dat was gelijk succesvol: in de Intermédiaire II (de landenproef voor de U25) reed Pap haar zelfopgeleide merrie naar een nieuw persoonlijk record van 69,461% en daarmee een knappe derde plaats.

Ook Milou Dees leverde met Francesco (v. Florencio) een sterke prestatie. De combinatie, die eerder internationaal uiterst succesvol was bij de junioren en young riders en nationaal sterk onderweg is in de U25, reden op hun tweede CDI in de U25 naar een dik PR van 69,461%. Daarmee mocht Dees de vierde prijs in ontvangst nemen. De zege was voor de Duitse Luca Sophia Collin. Zij was met Fuher (v. Fürstenreich) de enige die (ruimschoots) over de 70% ging en bleef met 72,010% ruim twee procent voor op de concurrentie.

Young riders

In de landenproef voor young riders werd het beste Nederlandse resultaat neergezet door Isabelle Bergsma. Zij reed Havita OMHG (v. Chippendale) met 69,265% naar de zesde plaats. In deze rubriek lagen de scores in de kopgroep dicht bij elkaar waarbij vier combinaties in de 70% scoorden. Met 70,735% was de overwinning voor de Zweedse Wynja Eriksdotter Rubin met de KWPN’er El Diablo (v. Zenon).

Junioren

In de grote groep junioren (29 combinaties) hield Kebie Raaijmakers zich uitstekend staande tussen de buitenlandse ruiters en amazones. In de landenproef reed ze Kevita (v. Negro) naar exact 70% en werd daarmee vierde. Voor Nederland viel ook Yasmin Westerink in de prijzen. Met Amphytrion (v. Ampère) werd ze zesde met 69,848%. Bij een flink aantal combinaties waren de juryleden het niet met elkaar eens. Dat gold niet voor de Duitse Lilly Marie Collin en Famous K FRH (v. Finest). Haar proef werd door alle drie de juryleden met de hoogste score beloond, onderaan de streep werd het 73,737%.

Uitslag U25

Uitslag young riders

Uitslag junioren

Bron: Horses.nl