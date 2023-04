Charlotte Fry: ‘Glamourdale liep zijn beste kür tot nu toe’

Charlotte Fry stuurde Glamourdale (Lord Leatherdale x Negro) afgelopen weekend naar een dubbele overwinning op CDI5* Fontainebleau. Met 89,360% werd het geen nieuw PR in de Grand Prix kür, maar volgens de Britse liep de KWPN-goedgekeurde hengst zijn beste proef tot nu toe. "Ik denk niet dat hij het beter had kunnen doen dan hij gedaan heeft". Bekijk hier de video van de kür.

“Glamourdale was heel fris en enthousiast en ik moet toegeven dat ik er heel erg op gebrand was om één van onze beste optredens neer te zetten. En dat is volgens mij ook gelukt. Hij was heel positief, hij heeft iedere seconde van onze kür volop genoten. Alles verliep volgens plan, zonder fouten. Ik denk dat ik net ons beste optreden tot dusver heb ervaren”, aldus Fry.

Bron: Persbericht