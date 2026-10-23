Column Rick Helmink: Welzijnswinst?

Rick Helmink
Column Rick Helmink: Welzijnswinst? featured image
Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Rick Helmink

De FEI maakte vorige week woensdag een grote wijziging in de internationale proeven bekend, maar presenteerde die als ‘minor changes’.


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