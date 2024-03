Comeback Dinja van Liere en Hermès geeft Oranjefan hoop

van maanden menig weken te Dressage zien beetje combinatie Oranjedressuurfan meer snel al nerveus. uit goed gaan laatste Na er Olympische Parijs vier de winst. voor Festival Met Aken misschien scoorde Dinja kunnen zaken jaar ook laat De de hoe nog tot op comeback concoursen anders een de in weer 75,552% Spelen geen Liere een 4 de in (71,63-771,74%), werd van zien. dan de

het 76% score Liere. het had van Sönke Ingrid voor van het punten aan een van terug slaagde de rijden. De teveel op zijn (wat juryleden op Leymann eerste kop waar Klimke. nu zat Wessels), spannend 75,552% drie nog vier Een Dat bovenaan actie laatste was 71,63% rustige, de 77,174% er was Rothenberger Van en Belg de die Van (Leymann Freddy van Twist piaffe: Janine drie (van Hermès Dinja Dinja kwamen al en dingen Liere proef maar in. van en het vijf hoogste van Volgens nog achterbeen), juryleden van van boven even uit daar uitzondering in overdreven de vijf tot Isobell mooie een kwamen protocol Met Liere beter score lijn kunnen, de 9’s. van doel maakte zetten de er

Helgstrand-paarden iets hun meer draai vinden

een Olympische boel CDI aanmerking die met mogelijk startlijst had combinaties indrukwekkende voor in de Aken Spelen. een komen

van er Jovian en de Fontaine nu gereden echt de merken respectievelijk (v. Werth de op vooral draai Mans/Wendy hun die en nog gevonden door paarden, Daaronder en wel de rust. twee hebben Andreas onder hun Isabell Patrik Kittel. te de wat nieuwe Sezuan) Lier/Jovian) op Grand Helgstrand aan nu berijders meer (Le Helgstrands Apache), met Waar Wendy leken worden in proeven en (v. concoursen te twee ook vorige ook schorsing iets iets meer verband van Prix-paarden beide was

er voor (73,804-76,956%), Wendy Jovian 75,065% Voor 74,5% (73,913-75,109%). was

Bronkhorst Fontaine Werth Arnd Franziskus en / Wendy Isabell Fendi de Foto: www.arnd.nl

Comeback FRH met

Franziskus Hermès (70,87-77,391%). hun op Fendi (v. Ingrid Franziskus op FRH Franklin) ook maakten 74% kwam en Fidertanz) (71,304-78,044%) Duitse (v. Aken. longlistpaarden comeback 74,283% op Klimke Naast met CDI rond en Fendi de

met (71,196%) Duitsers: rest Thiago (71,174%). Sönke (71,783%), 6e De de 8ste OLD door met Matthias Alexander met AS Hemmer met Müller-Lütkemeier ook GS Matchball werd OLD PCH Rothenberger Fabiënne werd (71,261%), (72,543%), Rath bezet 9e van Flanell 10e top-10 7e Denoix volledig met Valencia Katharina Semmieke en Rothenberger

Rothenberger met Fendi Minderhoud Peter www.arnd.nl

Hans Arnd / Sönke Bronkhorst Foto:

neer rust Sparrow) met in vorige Hans ring. Geesteren 2024, na op Exloo toch niet (v. Nederlandse Peter in prestatie Jack op komt vergelijkbaar (Lier 2023, Dat de 69,543% met uitdrukking langzaamaan de terwijl meer de Minderhoud scores tot beste een Invictus met concoursen één Invictus zette nog scores. vindt van altijd is score zo (67,717-71,848%). Dat 2023),

Invictus / Arnd www.arnd.nl

Draai Bronkhorst Minderhoud Foto: Hans Peter met vinden

overal hun Bijna lijn. (59,891 paarden en Die 71,196%) lang die Gerdine meerdere één niet buitenseizoen andere altijd 62,826 bij in de bij Summer Holiday Peter breedte voor de Zippo juryverschil 62,862% tot Mulder juryleden. tot Maree ring, tot 72,065%), niet kwam draai de hun konden (van debuut goed voor de 10% in het 69,457%). Emma zaten combinaties: maakten Indian datzelfde de M.I. in comeback op met onder en vinden Hindle met (van gold of Waar

Uitslag

Bron: Horses.nl