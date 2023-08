Deens dressuurteam EK Riesenbeck bekend

Het Deens team voor het Europees kampioenschap in Riesenbeck is bekend. Denemarken behoort naast Duitsland, Groot-Brittannië en Zweden tot één van medaillekandidaten en het team bestaat dan ook uit vier combinaties die in de Grand Prix al meerdere keren tussen de 75% en de 80% hebben gescoord.

Het team ziet er als volgt uit:

Extra spannend

“Het is een sterk team, maar ook een team met twee paarden die nog geen ervaring hebben op internationale kampioenschappen. Dat maakt het extra spannend, zeker met het oog op de Olympische Spelen van 2024”, vertelt topsportmanager Anne-Mette Binder. “We hadden dit jaar veel keuze, dat was ook terug te zien in onze longlist. Naast de teamleden op de lijst heeft Denemarken ook andere teamleden die voldoen aan de kwalificatie-eisen en daarom hebben we, net als op het WK vorig jaar, goed nagedacht over hoe we het team het beste konden opstellen.”

