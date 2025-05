Deense topsportmanager Anne-Mette Binder neemt ontslag

Na een aantal jaar als chef d’equipe voor de senioren en U25 werd Anne-Mette Binder in januari 2022 aangesteld als topsportmanager van de Deense bond. Nu heeft Binder aangegeven per direct haar taken neer te leggen. Ze is wel bereid deze zomer de Deense ploeg te begeleiden op kampioenschappen en zo een soepele overgang, voor zowel de ruiters als de bond, te garanderen.

“Ik heb een nieuwe en uitdagende kans als managementconsultant bij de afdeling Onderwijs & Leren van de gemeente Vejle aangenomen en zal daarom eind mei mijn functie bij de Deense Hippische Sportfederatie neerleggen. Het zijn een paar zeer spannende jaren geweest, waarin ik het genoegen heb gehad nauw samen te werken met getalenteerde ruiters, coaches, collega’s en belangrijke partners zoals Team Denemarken. We hebben schouder aan schouder gestaan ​​in drukke seizoenen, op grote kampioenschappen en in zowel wind als tegenwind, en ik ben er trots op en dankbaar dat ik deel uit heb mogen maken van de gemeenschap. Ik kijk ernaar uit om de ruiters te volgen tijdens de belangrijke zomerse taken in Aken, Kronberg en Le Crozet, en dan zal ik eindelijk het stokje overdragen,” aldus Anne-Mette Binder.

Onschatbare bijdrage

Jens-Erik Majlund, directeur van DRF, zegt: “Anne-Mette heeft een onschatbare bijdrage geleverd aan de Deense paardensport. Met haar grote professionaliteit, helderheid en menselijke kracht is ze erin geslaagd resultaten en relaties te creëren die veel verder reiken dan de scoreborden en ranglijsten. We zijn haar zeer dankbaar voor haar toewijding en kijken met respect naar de indruk die ze zowel nationaal als internationaal heeft achtergelaten.”

Groot verlies

Ook de voorzitter van DRF, Kimi Gerd Nielsen, reageert op het vertrek van Binder. “Het is ongetwijfeld een groot verlies voor zowel de ruiters als de hele vereniging dat Anne-Mette nu ontslag neemt. Ze heeft een cruciale rol gespeeld in de opbouw van onze sport en is een grote steun geweest voor veel ruiters, zowel als strateeg, als persoon en als sparringpartner. We zijn haar veel dank verschuldigd voor het enorme werk dat ze heeft verricht in de Deense paardensport, met name de dressuursport.”

Reddingslijn

“We hopen dat Anne-Mette een reddingslijn voor ons blijft, die we zo nu en dan kunnen bereiken. Ze beschikt over een unieke kennis en begrip van de paardensport en we weten dat ze met heel haar hart gepassioneerd is door de sport”, besluit Jens-Erik Majlund.

Bron: DRF