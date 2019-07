Derde plaats Stephanie de Frel in Lichte Tour Hickstead, Lara Butler wint Grand Prix

Na een zesde plaats voor Stephanie de Frel in de Prix St. Georges gisteren, wist ze vandaag met Gladiator (Totilas x Havidoff) beslag te leggen op de derde plaats in de Lichte Tour van Hickstead. De juryleden zaten vandaag qua beoordeling veel meer op een lijn dan gisteren, wat resulteerde in een score van 71,17%. Hiermee eindigde ze vlak achter Luis Principe met R.S. Raphael (v. Blue Horse Romanov) die 71,42% kon noteren en als tweede eindigde. De overwinning in deze rubriek ging naar de Engelse Jessica Dun met Alicabte Valley.

De Engelse amazone reed een zeer sterke proef waarbij alle juryleden haar op de eerste plaats zetten. Met 73,23% won zij de Lichte Tour van vandaag. Lynne Maas die gisteren nog als tweede eindigde in de Prix St. Georges, reed haar grote merrie Fantastique (Vivaldi x Florencio) vandaag naar 71,12% wat haar de vierde plek in het eindklassement opleverde.

Uitslag Lichte Tour

Grand Prix

In de Grand Prix voor de landenwedstrijd was de overwinning opnieuw voor Engeland. Dit keer was het Lara Butler die haar concurrenten wist af te troeven met haar Hannoveraan Rubin al Asad (73,76%). De Portugezen doen goede zaken in Hickstead, want ook in de Grand Prix wisten ze beslag te leggen op de tweede en derde plaats. Met 73,52% pakte Joao Miquel Torrao met zijn lusitano Equador de tweede plaats, landgenoot Rodrigo Torres scoorde 72,73% met Fogoso en eindigde daarmee als derde. Lucie Louws, die voor het eerst uitkwam voor het Nederlandse team, reed Evito ( Sir Oldenburg x Jackson) met 72% naar de vierde plaats en was daarmee de beste Nederlandse ruiter.

Uitslag Grand Prix

Tussenstand landenwedstrijd:

Portugal Engeland Nederland Ierland

Bron: Horses.nl