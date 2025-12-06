Diana Porsche gaat voor Hongarije rijden

Grand Prix-amazone Diana Porsche heeft besloten voor Hongarije uit te komen. De 29-jarige Oostenrijkse is nu nog met zwangerschapsverlof nadat op 17 oktober haar eerste kindje werd geboren. Op 1 februari volgend jaar komt haar babypauze ten einde en dan komt ze uit voor Hongarije.

In haar jeugdperiode maakte Diana Porsche acht keer deel uit van Oostenrijkse team op Europese kampioenschappen. Vanaf 2022 komt ze uit bij de senioren maar reed in de koningsklasse nog geen internationaal kampioenschap. In oktober 2024 kocht de amazone Imhotep (Everale x Vivaldi), die onder Charlotte Dujardin medailles won op het WK van 2022 in Herning en het EK van 2023 in Riesenbeck. Porsche verscheen met Imhotep nog niet in de ring, dat debuut wordt volgend jaar verwacht.

Zorgvuldige afweging

“Soms brengt het leven ons volledig nieuwe wegen”, aldus Diana Porsche over de nationaliteitswissel. “Na zorgvuldige afweging heb ik besloten om mijn dressuurcarrière onder Hongaarse vlag voort te zetten, na mijn babypauze tot 1 februari 2026. Ik bedank de Oostenrijkse paardensportvereniging voor de jaren samen en wens het team het allerbeste. Ik ben de Hongaarse federatie dankbaar voor het vertrouwen en de steun.”

