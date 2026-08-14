Dinja van Liere haalt de kür: ‘Op het nippertje!’

Rick Helmink
Pedigrees by HorseTelexHorseTelex
Dinja van Liere haalt de kür: ‘Op het nippertje!’ featured image
Dinja van Liere met Mauro Turfhorst N.O.P. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Rick Helmink

“Op het nippertje!!”, zegt Dinja van Liere na haar Grand Prix Spécial op het Wereldkampioenschap in Aken. “Ik dacht onderweg echt: oh nee ik moet niet nog een fout maken. Toen stapte-ie op zijn eigen voet bij de laatste piaffe en toen dacht ik: shit, nu ben ik klaar…” Maar Van Liere en Mauro Turfhorst N.O.P. zijn niet klaar, het duo haalde de kür direct (en is na een mindere score van Larissa Pauluis nu zelfs 17e, op zijn minst).

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
Mogelijk ook interessant