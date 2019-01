Duits Grand-Prix paard Diego OLD met pensioen

De Duitse dressuuramazone Marion Op de Hipt (voorheen Engelen), laat op Facebook weten dat haar achttienjarige ruin Diego OLD van zijn pensioen mag gaan genieten. De combinatie was sinds 2008 op Grand Prix-niveau succesvol en mocht in 2014 op het CHIO Aken starten.

De Don Larino-zoon was als sinds 2003 in het bezit van Marion en haar ouders, hij werd door de amazone zelf tot op Z-niveau opgeleid. Met acht jaar oud was Diego al klaar voor de Grand Prix met als hoogtepunt een tweede plaats in 2014 tijdens de Grand Prix Kür in Aken. Hans Peter Minderhoud moest het paar destijds voor laten gaan en genoegen nemen met een derde plek.

Marion Op de Hipt over dat moment: “Dankzij Diego kwam een kinderdroom voor mij uit en konden we samen in Aken starten. Ik zal het kippenvel dat ik kreeg bij het binnenrijden van het stadium nooit vergeten!”

Bron: St. Georg/Horses.nl