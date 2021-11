Minderhoud en Van Liere in Saab Top 10 Dressage

De tien deelnemers van de jaarlijks terugkerende Saab Top 10 Dressage op de Sweden International Horse Show zijn bekend. Naast voormalig winnaressen Isabell Werth en Cathrine Dufour staan er twee Nederlanders op de deelnemerslijst: routinier Hans Peter Minderhoud en shooting star Dinja van Liere.

Als initiatiefnemer is Patrik Kittel natuurlijk ook één van de deelnemers. De tweede Zweedse deelnemer is Therese Nilshagen, die de Oldenburger-hengst Dante Weltino OLD (Danone I x Welt Hit II) aan de start brengt. “Het is leuk om te zien hoe we dit jaar allemaal medaillewinnaars naar de Friends Arenda krijgen. Zelf kijk ik erg uit naar de strijd tussen Zweden en Denemarken, dat belooft heel spannend te worden”, vertelt Kittel. Vanuit Denemarken neemt ook Carina Cassøe Krüth met Heiline’s Danciera (Fürstenball x De Niro) deel.

Verder komen aan de start Charlotte Fry, Henri Ruoste en niemand minder dan regerend Olympisch- en Europees kampioene Jessica von Bredow-Werndl.

Bron: Ridsport/Horses.nl