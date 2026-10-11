Eline Anker en Hermès domineren U25-Kür op Indoor Friesland

Savannah Pieters
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Eline Anker en Hermès domineren U25-Kür op Indoor Friesland featured image
Eline Anker en Hermès Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

Eline Anker en Hermès (Easy Game x Flemmingh) waren in de U25 Grand Prix Kür op muziek op Indoor Friesland een klasse apart. In hun eerste internationale Kür scoorde het duo maar liefst 76,69%. Daarmee bleef Anker ruim acht procent voor op de nummer twee, Annika van Looij met Imagine That (Apache x Rousseau).


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