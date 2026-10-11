Eline Anker en Hermès domineren U25-Kür op Indoor Friesland

Eline Anker en Hermès (Easy Game x Flemmingh) waren in de U25 Grand Prix Kür op muziek op Indoor Friesland een klasse apart. In hun eerste internationale Kür scoorde het duo maar liefst 76,69%. Daarmee bleef Anker ruim acht procent voor op de nummer twee, Annika van Looij met Imagine That (Apache x Rousseau).
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Back in business
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Van tweede Looij
was internationale te hun optreden Kupido score voldoende voor het (Cupido That en tweede goed met Looij bij van Hofs behaalden 66,900% derde Imagine Annika met x blijven. completeerde Haar (Florencio Hitchcock) Verdonk van Chantal Linde om 68,125%, net x voor plaats. de Gregwaard Jazz) podium.
Uitslag.
Bron: Horses.nl
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