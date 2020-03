Forever Young HRH naar Kittel met oog op Olympische Spelen 2024

De 8-jarige Forever Young HRH (v. Fürst Fugger) is verhuisd naar de Zweedse dressuurruiter Patrik Kittel. De Westfaler was voorheen in eigendom van Caroline Burema. Burema: ''Het is voor mij een mooi compliment dat ze bij zo'n topruiter staat, waar ze alle kansen krijgt voor de grote sport.'' De amazone heeft de merrie succesvol in de Lichte Tour uitgebracht en heeft het paard thuis in de training de Grand Prix-oefeningen aangeleerd.

Patrik Kittel heeft het paard aangekocht met het oog op de Olympische Spelen in Parijs in 2024. Kittel is enthousiast over zijn nieuwe aankoop. ”Nadat ik de merrie de eerste keer gereden had, merkte ik meteen dat ik nog niet eerder zo’n goed paard heb gehad. Ze is ontzettend getalenteerd. Daarom deed ik er alles aan om haar aan te kopen voor mezelf.”

Bron: Horses.nl/Facebook