Francisco Benítez Sánchez met Lord Platinum in Spaans EK-team

Curro Benitez Sanchez met Lord Platinum. Foto: Gesina Grömping/Equitaris
Wat begon als een gewaagd idee, is werkelijkheid geworden. Francisco (Curro) Benítez Sánchez en Lord Platinum (v. Ferguson) zijn opgenomen in het Spaans team voor het EK Dressuur in Crozet. Sánchez, die samen met Kirsten Beckers Dressuurstal Kirsten Beckers in Bakel runt, debuteerde pas dit jaar op het hoogste niveau en na drie succesvolle nationale starts in de Grand Prix, ging de reis naar Spanje, voor deelname aan de Spaanse Kampioenschappen. Maar om definitief in aanmerking te komen voor een plek in het team, moet een combinatie minstens twee CDI-scores hebben. En hoewel het kortdag was, lukte het Sánchez om ook aan die eis te voldoen.

