Frankrijk ook met A-team naar CHIO Rotterdam

Het lijkt erop dat CHIO Rotterdam een voorafje voor de Olympische Spelen wordt. Naast Nederland en Denemarken stuurt ook Frankrijk het A-team naar het Rotterdam. Pauline Basquin, Corentin Pottier, Alexandre Ayache en Arnaud Serre vertegenwoordigen Frankrijk op het CHIO.

Basquin, Pottier, Ayache en Serre kwamen vorige week alle vier aan de start op CDI Le Mans. Daar won Corentin Pottier met Gotilas du Feuillard (v. Totilas) de Grand Prix en Basquin eiste met Sertorius de Rima Z (v. Sandro Hit) de overwinning in de Grand Prix Spécial op. Ayache en Jolene (v. Johnson TN) werden twee keer derde, Serre en James Bond de Massa (v. Bon Bravour) eindigden vijfde in de Grand Prix en zevende in de Spécial.

