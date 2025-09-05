Grand Prix-paard Chupa Chup AS (18) overleden

Het internationaal geklasseerde Grand Prix-paard Chupa Chup AS (v. Sorento) is op 18-jarige leeftijd overleden. De KWPN-ruin werd in Zweden als jong talent uitgebracht, diende onder Japanse vlag en keerde in 2021 terug naar Zweden, waar hij de afgelopen jaren als schoolmeester dienstdeed voor Laura Laustsen.

Chupa Chup AS kwam voor het eerst in de schijnwerpers in Zweden als jong paard dat werd getraind door Moa Grodinger, met wie hij twaalfde werd bij de vijfjarigen op de Zweedse kampioenschappen voor jonge paarden in 2012. Daarna werd de door O.E. Ebbelaar-Dragman gefokte ruin onder meer nog uitgebracht door Moa Grodinger, Mads Hendeliowitz en later Jacob Norby Sorensen.

Yuko Kitai

In 2017 maakte hij de overstap naar het hoogste niveau. Via de stal van Patrik Kittel kwam hij uiteindelijk in handen van de Japanner Masihiro Kosaka en werd hij gereden door Olympiër Yuko Kitai. De combinatie maakte hun debuut op de Aken Dressuurdagen in april 2018 en namen deel aan Leudelange, Verden en Cappeln, maar werden niet geselecteerd voor het Japanse team voor de Wereldkampioenschappen in Tryon.

Terug naar Zweden

Sinds 2021 stond Chupa Chup opnieuw in Zweden, waar hij schoolmeester werd voor Laura Laustsen. Met haar nam hij nog deel aan nationale wedstrijden en tweemaal aan een CDI in Polen. Hun laatste optreden was in mei 2024 op de Zweedse Kampioenschappen voor Young Riders “Je hebt me zo ver gebracht, verder dan ik ooit had kunnen vragen. Nu is het mijn beurt om jou door dit laatste afscheid te dragen”, zo schrijft Laustsen.

Bron: Horses.nl/ Instagram