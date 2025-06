Grand Prix-paard Sintano van Hof Olympia met pensioen

Gareth Hughes’ internationaal Grand Prix-paard Sintano van Hof Olympia (Sandro Hit x Silvano N) mag van zijn sportieve pensioen gaan genieten. Het hoogtepunt uit de carrière van de volle broer van de KWPN-goedgekeurde hengst Santano is het winnen van teamzilver op het EK Dressuur 2021 in Riesenbeck.

Hughes reed Sintano van Hof Olympia sinds 2020 op Grand Prix-niveau en een jaar later volgde hun internationale debuut. Ze reisden dat jaar als reserves mee naar de Olympische Spelen in Tokio en werden later dat jaar opgenomen in het Brits EK-team. Met 73,372% werden ze vijftiende in de Grand Prix Spécial, maar mochten als vierde Britse combinatie niet de Kür rijden.

Sportief pensioen

In 2022 reed Hughes Sintano op twee CDI’s en won drie van de vier proeven. In september dat jaar wonnen ze het Brits Kampioenschap, dat was tevens de laatste start van de combinatie. Hughes liet recent aan Eurodressage weten dat Sintano met sportief pensioen is.

