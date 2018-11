Helgstrand verkoopt WK-paard aan Helen Langehanenberg

Dankzij haar sponsor Tiffany Goldman heeft de Duitse topamazone Helen Langehanenberg heeft nieuw talent voor de toekomst onder het zadel. Het gaat om de vijfjarige merrie Straight Horse Ascenzione (Blue Hors Zack x Blue Hors Don Schufro), een volle zus van drievoudig wereldkampioen Sezuan. Ascenzione liep afgelopen zomer op het WK in Ermelo en was in gedeeld eigendom van fokker Straight Horse Aps en Andreas Helgstrand.

Ondanks haar jonge leeftijd bouwde Ascenzione al een fraaie erelijst op. Als driejarige werd de merrie op de DWB-elitekeuring onderscheiden met de zilveren medaille en een jaar later kwalificeerde ze zich voor de finale van het Deense kampioenschap voor jonge paarden.

WK Ermelo

Afgelopen zomer liep de merrie onder een van Helgstrands stalamazones – Victoria Vallentin – op het Wereldkampioenschap voor jonge paarden in Ermelo. In het eerste onderdeel eindigde de combinatie met 81 punten op de 23-ste plaats. Met de tweede pek in de kleine finale (89 punten) kwalificeerden ze zich voor de finale. Daarin eindigde het paar met 87,80 als achtste.

Snelle leerling

“Ascenzione is een expressieve en fantastisch bewegende merrie”, zegt Helen Langehanenberg over haar nieuwe troef. “Ze is super makkelijk in de omgang, een snelle leerling en heeft op het WK in Ermelo haar kwaliteit al bewezen. Het is nu aan mij om haar naar het volgende niveau te brengen. Door haar instelling en werklust weet ik zeker dat dat gaat lukken.”

Perfecte match

Ook Andres Helgstrand is enthousiast over de nieuwe match. “Helen is fantastisch in het opleiden van jonge paarden richting de Grand Prix en ik kijk uit naar de toekomst”, vertelt Helgstrand. “Dit is zonder twijfel de perfecte match.”

Bron: Horses.nl/Helgstrand