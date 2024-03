Hendricks pakt met 77,245% de winst in haar vijfsterren Freestyle-debuut in Wellington

De 24-jarige Hendricks sluit met Drombusch OLD (v.Destano) haar deelname aan het Adequan Global Dressage Festival in Wellington af met een overwinning in hun allereerste vijfsterren Freestyle. Ze noteerden een score van 77,245%. Dit was Drombusch's laatste show van het seizoen in Florida, die nu naar huis gaat met zeven overwinningen uit acht starts.