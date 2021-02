Internationaal rentree Blue Hors Zack op CDI Le Mans

Nanna Skodborg Merrald rijdt op CDI Le Mans voor het eerst Blue Hors Zack (Rousseau x Jazz) de ring in. De zeventienjarige KWPN-hengst liep in oktober '19 zijn laatste wedstrijd op CDI-W Herning, toen nog onder voormalig ruiter Daniel Bachmann Andersen.

Na het vertrek van Bachmann Andersen, was het in de eerste instantie het plan om de hengst uit de wedstrijdsport terug te trekken. Na een langere wedstrijdpauze werd echter al snel duidelijk dat voor Blue Hors Zack een sportief pensioen nog te vroeg komt. In december werd duidelijk dat Merrald de teugels had overgenomen.

Vier paarden mee

Merrald neemt naast Blue Hors Zack nog drie paarden mee naar Le Mans: de beloftevolle Blue Hors St. Schufro (St. Moritz Jr. x Don Schufro), Blue Hors Farrell (Fürstenball x Dacaprio) en Gørklinktgaard’s Quater Boy (Quaterback x Don Schufro).

Bron: Ridehesten