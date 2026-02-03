Isabell Werth wil fonds opzetten voor investering in dressuurpaarden

Rick Helmink
Isabell Werth met Wendy de Fontaine. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
In de podcast van het Duitse online marketing platform OMR (Online Marketing Rockstars) meldt Isabell Werth dat zij bezig is om een investeringsfonds op te zetten voor dressuurpaarden. In de podcast vertelt Werth aan OMR-oprichter Philipp Westermeyer dat er inmiddels al een toelating van de BaFin (de Duitse toezichthouder op de financiële markten) is en het fonds er op korte termijn komt. “We zijn inmiddels zo ver dat we bij wijze van spreken de prospectus aan het maken zijn.”


