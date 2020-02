Jeanine Nekeman derde en vierde in Le Mans

Een succesvolle dag voor de zusjes Nekeman. Denise Nekeman werd achtste in de Wereldbeker van Neumünster en haar jongere zus Jeanine werd derde en vierde in de U25-rubriek in Le Mans.

De winnaar van de rubriek was de Spanjaard Antonio Laiz Zandio in het zadel van Gejlholms Menotti (v. Blue Hors Don Romantic). Hij werd unaniem op één geplaatst en was goed voor een score van 70,917%. De Zwitserse Estelle Wettstein eindigde als tweede met precies drie procent minder. Zij zadelde Donauwelle.

Nekeman derde en vierde

Jeanine Nekeman eindigde met haar ervaren Flemmingh-nazaat Vlingh op de derde plaats met een eindtotaal 67,599%. Een fractie minder scoorde ze met haar tienjarige talent Ferrari (v. Apache). Een eindtotaal van 67,147% was goed voor de vierde prijs.

Klik hier voor de uitslag.

Bron: Horses.nl