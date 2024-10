Jessica Nesselaar won vanmiddag op Indoor Friesland de juniorenrubriek met Kiekeboe Odette B (v. Feel Good) met 70,101%. En dat was nog niet alles: Nesselaar bezette ook de derde plaats met Indigo (v. Apache) met 68,238%. De tweede plaats was voor Veronica Pawluk met Fallete OLD (v. Fürstenball OLD) met 68,485%.