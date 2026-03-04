Justin Verboomen: ‘Ik kan moeilijk geloven dat mensen fan van ons zijn’

Justin Verboomen en Zonik Plus (v. Zonik) schreven vorig jaar meerdere malen geschiedenis voor de Belgische dressuur. De huidige nummer één van de wereld brak record na record en wist als eerste Belgische dressuurruiter een individuele medaille op het EK te winnen, en dat werd direct een gouden. Hoe kijkt Justin Verboomen terug op al deze successen? “Afgelopen jaar was echt onvoorstelbaar, maar als ik heel eerlijk ben, zijn er veel dingen en momenten aan mij voorbijgegaan. Ik kan mij bijna niet voorstellen dat wij, ik en Zonik Plus, al deze successen hebben behaald. Maar als ik dan beelden terugzie van al deze momenten, dan besef ik mij het weer”, vertelt Verboomen.

Ellen Liem Door

“Mijn dagelijkse routine is echt ver van de spotlights, ik werk op stal bijna helemaal alleen iedere dag, alle successen en resultaten voelen haast onwerkelijk en staan zo ver af van mijn dagelijkse bezigheden. Dat maakt het soms moeilijk om te realiseren dat wij dit echt zijn. Ik geniet wel echt van de wedstrijden, ze zijn onderdeel van mijn job. En ik leer steeds meer en meer van de wedstrijden te genieten. Het zit nu eenmaal in mij dat ik altijd denk dat het niet goed genoeg gaat zijn, en daar kan ik steeds beter mee omgaan.”

Nog veel beter

“Na Frankfurt, heeft Zonik Plus zich in januari en februari op zijn carrière als dekhengst gericht. Daardoor heb ik hem iets minder getraind, maar ik heb hem wel in vorm gehouden.” Afgelopen weekend verscheen Justin Verboomen met Zonik Plus in de piste van CDI Lier. Niet om deel te nemen aan de 4* Grand Prix, maar voor een muzikale show. “Ik wilde graag van deze gelegenheid gebruik maken. Thuis in de training hebben we de afgelopen twee maanden getraind om verschillende oefeningen te verbeteren. Deze show gaf mij de gelegenheid om te kijken waar we staan in een wedstrijdsetting, zodat we tijdens The Dutch Masters hopelijk er weer een schepje bovenop kunnen doen. Zonik Plus kan nog steeds veel beter, en hij is superjong. Ik kan echt niet wachten om te zien wat de toekomst ons gaat brengen.”

Vizier op WK

Dit jaar staat uiteraard volop in het teken van het WK dat later dit jaar in Aken wordt georganiseerd. Ook Justin Verboomen heeft daarop zijn vizier gericht. “Uiteraard, dat is ons hoofddoel dit jaar. Normaal gesproken nemen we na The Dutch Masters waarschijnlijk deel aan Fontainbleau, en sowieso aan het CDIO in Lier. Dat is het plan”, vervolgt Verboomen.

Passie en drive

Inmiddels heeft de gouden combinatie ongelooflijk veel fans, en inspireren ze mensen onder andere met hun harmonieuze manier van rijden. “Ik vind het verrassend en kan moeilijk geloven dat mensen fan van ons zijn. Al begrijp ik zeker dat mensen fan van Zonik Plus zijn. Hij is echt heel speciaal en ik ben zelf ook ongelooflijk fan van dit paard. Iedere dag als ik hem op stal zie, denk ik opnieuw ‘Oh my god, dit is mijn paard’. Dus als ik het zo bekijk begrijp ik het. Maar zoals ik net al zei, mijn gewone dagen zijn zo ver van de spotlight en ben ik alleen bezig met de paarden en dat is mijn passie, dat is mijn drive.”

Bron: The Dutch Masters