Karen Nijvelt en Elysias winnen kür op muziek CDI Waregem

Karen Nijvelt en Elysias (v. Jazz) hebben zojuist de kür op muziek gewonnen op het CDI Waregem. De combinatie begon sterk aan hun kür met hoge cijfers voor het eerste drafgedeelte. In de pirouettes, een dubbel tellend onderdeel, lieten Nijvelt en Elysias vandaag nog wat punten liggen. Voor de passage verschenen hoge cijfers op het scorebord evenals voor de wisselseries. In totaal kwam de score uit op 73.060%. Dit was ruimschoots genoeg voor de overwinning.

Patrick van der Meer bracht Sephora S (v. Sir Donnerhall II Old) aan start en kwam tot 69.840%. Hiermee werd de combinatie derde. De sympathieke vosmerrie maakt nergens echt grote fouten maar over het algemeen mag het allemaal net wat sprekender voor de echt hoge punten. De Belgische Jorinde Verwimp nestelde zich tussen de twee Nederlands in op de tweede plaats. Zij kreeg voor haar kür op muziek met Charmer (v. Charmeur) 71.190%.

Uitslag