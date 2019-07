Kimberly Pap na eerste dag aan kop in individuele proef young riders

Vanochtend vroeg al was het de beurt aan de eerste groep young riders in de individuele proef op het Europees kampioenschap in Italië. Kimberly Pap reed een prachtige proef met Vloet Victory (Jazz x Ulft) en gaat na de eerste helft van de individuele proef - zaterdag rijdt de tweede helft - aan kop in het klassement. Daphne van Peperstraten neemt met Greenpoint's Cupido (Johnson x Duko) voorlopig de vierde plaats in.

Na een zevende plaats in de landenwedstrijd van donderdag zette Kimberly Pap een fantastische individuele proef neer. In het tussenklassement wordt ze gevolgd door de Duitse Lia Welschof, die Linus K (Locksley II x Prince Thatch xx) naar 75,17% stuurde. Haar teamgenote Paulina Holzknecht maakt met Well’s Fargo (Welser x Fabriano) de top drie compleet met 74,32%.

Van Peperstraten en Donkers

Regerend Europees junioren-kampioene Daphne van Peperstraten reed een uiterst sterke landenproef en eindigde daar op plaats twee, maar in de individuele proef zit er voor de young rider geen medaille in. Esmée Donkers neemt met Chaina (Sir Donnerhall x Rubioso N) plaats vijf in.

Tweede helft

Op zaterdag rijdt de tweede helft van de young riders. Dan betreedt ook favoriete Semmieke Rothenberger met Dissertation (Don Crusador x Glückspilz) de ring. Op de Duitse Alexa Westendarp na, hebben de nummers twee tot en met zeven van de landenproef de individuele proef al gereden.

Uitslag

Bron: Horses.nl