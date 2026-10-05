Laudrup-Dufour en Van der Putten aan start in Wereldbeker Herning

De openingswedstrijd van de West-Europese league van het Wereldbekerseizoen in Herning (12-18 oktober) kent direct een ijzersterk deelnemersveld. Zo staan onder andere Cathrine Laudrup-Dufour met Mount St. John Freestyle en Marieke van der Putten met Zantana RS2 OLD N.O.P. op de masterlist.
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Rentree’s
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Prix. Masterlist Grand Wereldbeker
Masterlist CDI3* Grand Prix.
Bron: Horses.nl
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