Laudrup-Dufour en Van der Putten aan start in Wereldbeker Herning

Savannah Pieters
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Laudrup-Dufour en Van der Putten aan start in Wereldbeker Herning featured image
Marieke van der Putten en Zantana RS2 OLD N.O.P.Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

De openingswedstrijd van de West-Europese league van het Wereldbekerseizoen in Herning (12-18 oktober) kent direct een ijzersterk deelnemersveld. Zo staan onder andere Cathrine Laudrup-Dufour met Mount St. John Freestyle en Marieke van der Putten met Zantana RS2 OLD N.O.P. op de masterlist.


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