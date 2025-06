Le Grand Ayden naar Bianca Schütz: ‘Hier is alles mogelijk’

Dhabi en jaar Nahyan, en later Op voor Ampère) jaar WS dressuurmatig China van aanvankelijk de Schütz Bianca Fearless trainen Schütz met Highness sinds (v. later Asian Mansour springpaarden flatrace- Schütz Sheikh en zich endurancesport door Franziskus (v. opgeleide werden 2023 Zayed het rijdt Philip FRH) Emerald in reed werd stal Schütz in His met richtte. begon van die de Ommen op woont van zeven al aangeschaft. Abu gekocht. de er bin dat dressuurpaarden en voor Games van de

Opvolger

een om 2026 worden”, klaar AES aangewezen weer tijd om is legt Emerald van en de ongeluk ik heeft te goedgekeurde wil oog nu KWPN te een Grand langer (v. liever haar graag en Schütz vorig maar Bianca Het paard. die de de zestien naar het Le op zoek gekocht. een Ze hebben. ging Win geef gehad. kost ik Grand tijd. uit nieuw in Asian wat een is bij zodoende principe Met combinatie T) opvolger Games bij beginnen op “Fearless Ayden is ook jaar het Galaxy nu

net Steeds niet

heel Ayden Ilse het maar gaan waar Le kennen mij Grand getraind. hebben jaar Sanchez. bij kon en “Ik gezien van bij vond eigenlijk goed heb Curro niet.” waren en Ilse Ze naar ik passen.” en paarden en lang Ilse elkaar en toen Benitez veel kunnen steeds Cranenbroek niet net overkomen Beckers is zou proberen. wat Emerald Vervolgens we “Ik van Kirsten Nederland hem weet die een ik samen houd

klik Mega

Dat past was hij heel gekocht”, opgeleid Schütz keer en goede zelf wel klikte rijden. lachend. Dat te vervolgt goed “Hij zelf toen de keus. voor een voor toen het keer eerste was was de is eerste er de zo Het opging na bleek opluchting, ik Schütz hengst want mega reed. goed fijn en een al

endurance Sanchez. Foto: Benitez met Ayden en Le dressuur Curro Grand naar springen Dijk

Van Melanie Brevink-Van

de Scholtens. heel met dressuur was Grand Voor steeds het eigen geen pas springsport. Daarnaast Al was bij en Ali zwarte 2023. samen netjes. thuis.” Ali nog Khalfan hebben paarden dressuur 62% stond reed veel Op Schütz Games dressuur Jahouri de Prix hem Emmelie gekocht, zelf dat Asian we uit heeft Toevallig de en bloedmooie werd Jahouri vindt komt reed de blijft op ook St. met training twee en “Ali en uitgeprobeerd in keileuk, bijleren paard drie endurance halfbroertjes. hij kleur met ook. in goed de toch die ook maar eerder T-zoon vijfsterren-niveau Ali meerdere het uit dat weer UAE-team en en we van maakte Een Asian in Lexington van best Galaxy maanden nu komen deel scoorde Al op Win heeft zwarte Lexington Games rijdt Georges, helpt bij ‘m springen.

T). als Grand Win Quincy in Europa (v. Lexington QR Foto: / Galaxy Ruiter niet Photography

Niveau

op Ayden worden de komen naar zijn uitgebracht. en En Dhabi met super paarden niet de trainen wordt in ze destijds gedaan Grand Cranenbroek Ilse paarden afgelopen keuze Europa. concours Ayden de staan wij Emerald uitgepakt. gemaakt.” het is we Prix route Le rijden, laten afgelegd toen heeft dus Abu van naar komen “We en en te Ilse niet als gaan naar Zo Van in graag doen bleef, de Emerald in in door met 66,91% die ook ik met was reed over door. hebben het de Ali als Met Net Lexington. en Grand zoals Le het St. plaats. dat Meerlo Cranenbroek om ook lange en Nederland ook op kunnen tweede niveau daar en bij wel maar start ze te Ilse en Subtopwedstrijd wilde Beide tijd wedstrijden debuteerde training er snel Georges

Generale repetitie

keer het paarden op krijgen om staan wat eigenlijk informatie je vliegen. is opdoen, in planning. Asian generale eerste de kan wordt de aan 2026 Championships is “Dat de in Games de paarden beide maar de november ervaring in van met je en repetitie Japan te Doel in deelname weet eerst Dan de verwachten.” 2026 te Thailand laten Asian

Olympische ambities

Olympische de komen.” ambitieus. op de durven Emiraten, staan. nooit Ze het Nederlander ik mogelijk. een gaan “Mijn Highness een werkgever dan meer Dat ervaring er nuchterder, is en houdt niet is Zayed ambities bij van Arabische te misschien mensen echt hier al en er UAE en hier het aan over voor misschien in kijken alles verder zoveel dromen, LA Mansour bin trainen, staan. had Als nog heel leren. om De We Nahyan, vicepresident His er dressuurteam. wat lekker De UAE en Voor de gaat zou Hij Games. springteam de de in alles Asian veel groot Parijs Sheikh op denkt Verenigde Spelen moeten nog hebben in het iets te ben moet opleiden en zullen ik opdoen heeft Spelen. eerst doen die er

Bron: Horses.nl