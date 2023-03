Leida Collins-Strijk sluit CDI Jerez af met Inter B-zege

Leida Collins-Strijk was afgelopen weekend goed onderweg op CDI Jerez en heeft de eerste week van het internationale concours afgesloten met de overwinning in de Intermédiaire B. Met de Vivaldi-zoon Vino van Rosalind Oatley werd ze daarnaast ex aequo vierde in de Inter I.

Met de door Kristy Oatley gefokte Vino, een halfbroer van het internationale Grand Prix-paard Frankie (Catherine Haddad), won Collins-Strijk op zaterdag de Prix St. Georges met een score van ruim 72%, maar in Inter I bleef de score met 68,971% onder die magische 70%-grens. Dat had vooral te maken in een misser in de dubbel tellende pirouette naar links, waarvoor de juryleden vieren en een drie noteerden. KWPN-hengst Vivaldi leverde ook de winnaar van de rubriek. Lexus, gefokt door H.H. van de Bigchelaar uit de moederlijn van Grand Galaxy Win, liep met Juan Matute Guimon naar 70,941%. De Spanjaard werd met Formentor (v. Finest) tweede met 70,50%.

Inter B

In de Inter B stuurde Collins-Strijk de Bretton Woods-zoon Black Wood naar 68,568%. Op het protocol stonden meerdere 7,5-en en achten, maar ook onvoldoendes voor het halthouden en achterwaarts gaan en een paar onderdelen in de galoptour. Voor Remy Bastings was er in dezelfde proef ook prijs. Met Lilit werd hij derde met 65,757%. In de Grand Prix kür bracht de ruiter Glamouraline (v. Johnson TN) aan de start. Daar viel hij met 71,240% buiten de prijzen.

