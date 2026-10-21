Marieke van der Putten begint WB-traject met PR: ‘Ze reageerde anders’

Rick Helmink
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Marieke van der Putten begint WB-traject met PR: ‘Ze reageerde anders’ featured image
Marieke van der Putten en Zantana RS2 OLD N.O.P. Foto: ©FEI/Pernilla Hägg
Door Rick Helmink

Marieke van der Putten reed afgelopen weekend voor de eerste keer de Wereldbekeretappe in Herning. “Zantana heeft altijd een beetje moeite met de overgang van outdoor naar indoor en ik had duidelijk niet de meest rustige wedstrijd uitgekozen. Wat een gekkenhuis, het zat helemaal vol met een super enthousiast publiek. Zo’n publiek is natuurlijk fantastisch, maar voor Zantana was het wel heftig. Ze reageerde op een manier die niet gebruikelijk voor haar is: ze kroop een beetje in elkaar. Ik heb wel eens fijner gereden, maar toen ik de proeven terugkeek zag het er wel mooi uit.”


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