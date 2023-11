Melissa Galloway wint WB-Kür Cambridge

Melissa Galloway heeft met Windermere J'Obei W (v. Johnson) de Wereldbeker Grand Prix en Kür in het Nieuw-Zeelandse Cambridge gewonnen. In de Kür, waarin ze slechts één concurrent had, bleef ze met 79,240% net onder haar PR van 79,865%.

Melissa Galloway, die vorig jaar een aantal maanden bij Van Olst Horses doorbracht, vertrok na de Wereldkampioenschappen in Herning terug naar Nieuw-Zeeland. Sindsdien is ze met haar dertienjarige Johnson-zoon ongeslagen gebleven en de scores gaan steeds verder omhoog. In Cambridge zette ze in de Grand Prix met 74,218% een nieuw PR neer, een kleine procent meer dan haar vorige PR.

Bron: Horses.nl